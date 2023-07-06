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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Sarı mayonun yeni sahibi Jai Hindley

Sarı mayonun yeni sahibi Jai Hindley
YOL bisikletinin en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) tüm heyecanıyla sürüyor. Dün koşulan beşinci etabı, Bora- Hansgrohe takımının Avustralyalı sporcusu Jai Hindley kazandı. Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun, Pau ile Laruns kasabaları arasındaki 163 kilometrelik etabında Hindley, 3 saat 57 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. İtalyan Giulio Ciccone ikinci, Avusturyalı Felix Gall ise üçüncü oldu. Genel klasman liderliğini de Hindley, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates'ten aldı. Hindley, toplamda 22 saat 15 dakika 12 saniyelik süresiyle sarı mayonun yeni sahibi oldu.

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Sarı mayonun yeni sahibi Jai Hindley
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