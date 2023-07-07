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Giriş Tarihi: 7.7.2023 15:39

Maksimovic resmen Hatayspor’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Maksimovic resmen Hatayspor’da

Süper lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Nikola Maksimovic‘i renklerine bağladı. Bordo-Beyazlılar Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Atakaş Hatayspor, transfer ettiği futbolcuları birbir açıklamaya devam ediyor. Daha önce, Fisayo Dele Bashiru, Armin Hodzic, Carlos Strandberg ve Giorgi Aburjania gibi yabancı futbolcuları kadrosuna katan Bordo-Beyazlılar son olarak İstanbul'a davet edip sağlık kontrolünden geçirdiği tecrübeli stoper Nikola Maksimovic'i renklerine bağladı. Nikola Maksimovic için düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksuz ve Teknik direktör Volkan Demirel katıldı.

Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyuran Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kızılyıldız, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen tecrübeli stoper Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Maksimovic'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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Maksimovic resmen Hatayspor’da
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