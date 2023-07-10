100. yılın başpehlivanı Zeybek

Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde Yusuf Can Zeybek, iki şampiyonluğu bulunan İsmail Balaban’ı ‘altın puan’la yıkarak kariyerinde ilk defa bu gururu yaşadı
Cumhuriyet'in 100, yılında Edirne'de 622.'ncisi gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu sene, altınkemer Yusuf Can Zeybek'in oldu. Üç yıldır baş boyundaki Yusuf CanZeybek ile 2013 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan İsmail Balaban finalde bel bağladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıkan pehlivanlar, izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. 40 dakika boyunca güreşen Balaban ile Zeybek, bu süre zarfında birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Mücadelede 'altın puan' uygulamasına geçildi. Karşılaşmanın 49. dakikasında 35 yaşındaki Balaban'ın sert çift dalmasındanfaydalanan Zeybek, rakibiniyakalayıp düşürdü ve kariyerininilk başpehlivanlığına ulaştı.
1 MİLYON TL KAZANDI
Yusuf Can, şampiyonlukla 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. İkinci İsmail Balaban 250 bin TL kazanırken Mehmet Yeşil Yeşil ile HüseyinGümüşalan da elde ettikleri üçüncülükle 125'er bin TL aldı.
'ANNEMEARMAĞANEDİYORUM'
Şampıyonluğun ardından gözyaşlarını tutamayan Zeybek, "Şükürler olsun, rabbim bu duyguyu bana yaşattı. Anneme, babama ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Başpehlivanlığıbeni bu zamanakadar yetiştiripgetiren annemearmağanediyorum" diye konuştu.
AĞALIK 22 MİLYONAYİNE SELİM'İN OLDU
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık gelecek yıl da el değiştirmedi. Mehmet Tüyyüz ile ihaleye giren iş insanı SeyfettinSelim, 22 milyon 222 bin TL vererek 15'incikez tahta çıktı ve böylece dördüncü altınkemerin ebedi sahibi oldu. Daha önce 9 milyon 326 bin lirayı gözden çıkaran ağa, bu rakamla birlikte toplamda 31 milyon 548 bin TL ödemiş oldu. Ata sporuna hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Selim, "Ben güreşi seviyorum, ne mutlu Türkü'm diyene. Az bile verdim" dedi.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı. Bakan Bak, mesajında, "Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.