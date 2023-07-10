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Giriş Tarihi: 10.7.2023

100. yılın başpehlivanı Zeybek

100. yılın başpehlivanı Zeybek

Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde Yusuf Can Zeybek, iki şampiyonluğu bulunan İsmail Balaban’ı ‘altın puan’la yıkarak kariyerinde ilk defa bu gururu yaşadı

Cumhuriyet'in 100, yılında Edirne'de 622.'ncisi gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu sene, altın kemer Yusuf Can Zeybek'in oldu. Üç yıldır baş boyundaki Yusuf Can Zeybek ile 2013 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan İsmail Balaban finalde bel bağladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıkan pehlivanlar, izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. 40 dakika boyunca güreşen Balaban ile Zeybek, bu süre zarfında birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Mücadelede 'altın puan' uygulamasına geçildi. Karşılaşmanın 49. dakikasında 35 yaşındaki Balaban'ın sert çift dalmasından faydalanan Zeybek, rakibini yakalayıp düşürdü ve kariyerinin ilk başpehlivanlığına ulaştı.




1 MİLYON TL KAZANDI
Yusuf Can, şampiyonlukla 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. İkinci İsmail Balaban 250 bin TL kazanırken Mehmet Yeşil Yeşil ile Hüseyin Gümüşalan da elde ettikleri üçüncülükle 125'er bin TL aldı.



'ANNEME ARMAĞAN EDİYORUM'
Şampıyonluğun ardından gözyaşlarını tutamayan Zeybek, "Şükürler olsun, rabbim bu duyguyu bana yaşattı. Anneme, babama ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Başpehlivanlığı beni bu zamana kadar yetiştirip getiren anneme armağan ediyorum" diye konuştu.




AĞALIK 22 MİLYONA YİNE SELİM'İN OLDU
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık gelecek yıl da el değiştirmedi. Mehmet Tüyyüz ile ihaleye giren iş insanı Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin TL vererek 15'inci kez tahta çıktı ve böylece dördüncü altın kemerin ebedi sahibi oldu. Daha önce 9 milyon 326 bin lirayı gözden çıkaran ağa, bu rakamla birlikte toplamda 31 milyon 548 bin TL ödemiş oldu. Ata sporuna hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Selim, "Ben güreşi seviyorum, ne mutlu Türkü'm diyene. Az bile verdim" dedi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı. Bakan Bak, mesajında, "Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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