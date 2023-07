100. yılın başpehlivanı Zeybek

umhuriyet'in 100, yılında Edirne'de 622.'ncisi gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu sene,Üç yıldır baş boyundakiile 2013 ve 2017'de şampiyonluk yaşayanfinalde bel bağladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıkan pehlivanlar, izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. 40 dakika boyunca güreşen Balaban ile Zeybek, bu süre zarfında birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Mücadelede 'altın puan' uygulamasına geçildi. Karşılaşmanın 49. dakikasında 35 yaşındaki Balaban'ınYusuf Can, şampiyonlukla 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. İkinci250 bin TL kazanırkenileda elde ettikleri üçüncülükle 125'er bin TL aldı.Şampıyonluğun ardından gözyaşlarını tutamayan Zeybek, "Şükürler olsun, rabbim bu duyguyu bana yaşattı. Anneme, babama ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum.diye konuştu.662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık gelecek yıl da el değiştirmedi. Mehmet Tüyyüz ile ihaleye giren iş insanıDaha önce 9 milyon 326 bin lirayı gözden çıkaran ağa, bu rakamla birlikte toplamda 31 milyon 548 bin TL ödemiş oldu. Ata sporuna hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Selim, "Ben güreşi seviyorum, ne mutlu Türkü'm diyene. Az bile verdim" dedi.GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı. Bakan Bak, mesajında, "Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.