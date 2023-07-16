Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç erkekler puanlı yarış disiplininde 25 kilometre (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz; İtalyan bisikletçi Davin Juan Sierra ve Polonyalı Patryk Goszczurny'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ramazan Yılmaz, daha önce de genç erkekler scratch disiplini 10 kilometre (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta ikinciliği elde etmişti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen madalyayla ilgili olarak "Bir haftada üst üste iki madalya ile ülkemize dönüyoruz. Türk bisikletini Avrupa Pist Şampiyonası'nda yeniden kürsüye çıkarmak hepimize umut verdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.