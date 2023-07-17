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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:15

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı!

AA
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Galatasaray Kulübü mesajında, "Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten kutlarız." ifadesine yer verirken, Fenerbahçe Kulübü ise "Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler Filenin Sultanları." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında da "2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz." görüşlerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor da yayımladıkları mesajlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı!
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