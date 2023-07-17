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Giriş Tarihi: 17.7.2023 08:22

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları"nı kutladı!

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletler Ligi’nde şampiyon olan Filenin Sultanlarını kutladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde finalde Çin’i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÜSTÜNDAĞ'I TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Bak, telefonda yaptığı konuşmada, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Bak, "Müthiş bir mücadele oldu. Vargas, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in oyunu, diğer oyuncuların katkısı müthişti. Oyuncularımız bize harika bir gece yaşattılar. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları"nı kutladı!
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