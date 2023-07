Haber hattı

Geçtığimiz sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta zafere ulaştığı Manchester City'den ayrılarak Barcelona ile anlaşan İlkay Gündoğan, Katalan ekibine imzayı attı. Türk asıllı Alman oyuncu, "Bu kulübün bir futbolcusu olmak size kendinizi çok gururlu hissettiriyor. Buraya çok kısa bir sürede uyum sağlamak için gerekli tecrübe ve kalitem var." şeklinde konuştu. Başkan Laporta ise "Xavi'nin bizden istediği ilk futbolcu İlkay oldu.Barcelona'yı seçmesi bizim için bir onurdur" ifadesini kullandı.PSG'DEN, MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın stadı doldurduğu tören dünyanın gündemine oturdu. "The World is Yours to Take" şarkısıyla sahaya çıkan yıldız oyuncu, 10 numaralı formayı havaya kaldırdı ve teşekkür etti. Törene kulübün sahiplerinden David Beckham da katıldı.TÜRKIYE'NIN ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Sezonun şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez, Kia Stonic kazanırken, ikinci sırada yer alan Engin Uçar, Kia Rio ve üçüncü sırada yer alan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto otomobil kazandı. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu,şeklinde konuştu.TRENDYOL Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'deTFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinliğin ardından gerçekleşecek yeni sezonun fikstür çekimine TFF yöneticileri ile kulüp yetkilileri katılacak. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de perde ise 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla açılacak.TFF yeni kurullarını ve başkanlarını belirledi.atanırken üyeler şöyle: Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez., üyeler ise şu isimlerden oluştu: Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) BaşkanıEtik Kurulu Başkanı iseoldu.