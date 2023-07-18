Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.7.2023

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Laporta: İlkay'ın Barça'yı seçmesi bizim için onurdur
Geçtığimiz sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta zafere ulaştığı Manchester City'den ayrılarak Barcelona ile anlaşan İlkay Gündoğan, Katalan ekibine imzayı attı. Türk asıllı Alman oyuncu, "Bu kulübün bir futbolcusu olmak size kendinizi çok gururlu hissettiriyor. Buraya çok kısa bir sürede uyum sağlamak için gerekli tecrübe ve kalitem var. Yeni meydan okumaları seviyorum. Barcelona futbolcusu olmak büyük bir sorumluluk ama eminim ki bunu başaracağız" şeklinde konuştu. Başkan Laporta ise "Xavi'nin bizden istediği ilk futbolcu İlkay oldu. Çok daha iyi tekliflere rağmen Barcelona'yı seçmesi bizim için bir onurdur" ifadesini kullandı.

Messi'ye görkemli tören
PSG'DEN, MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın stadı doldurduğu tören dünyanın gündemine oturdu. "The World is Yours to Take" şarkısıyla sahaya çıkan yıldız oyuncu, 10 numaralı formayı havaya kaldırdı ve teşekkür etti. Törene kulübün sahiplerinden David Beckham da katıldı. İmza töreninde ayrıca Barcelona'dan alınan Sergio Busquets de taraftara tanıtıldı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de kazananlar ödülleri aldı
TÜRKIYE'NIN ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Sezonun şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez, Kia Stonic kazanırken, ikinci sırada yer alan Engin Uçar, Kia Rio ve üçüncü sırada yer alan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto otomobil kazandı. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "4 yıl önce kurulan Petrolig Games'in ilk ürünü Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün hem oyun dünyasının en önemli markalarından biri. Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ile ölçeklendirerek uluslararası arenaya taşımak" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in fikstürü çekiliyor
TRENDYOL Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 2023/2024 sezonunun fikstür çekim bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinliğin ardından gerçekleşecek yeni sezonun fikstür çekimine TFF yöneticileri ile kulüp yetkilileri katılacak. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de perde ise 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla açılacak.

TFF'de kurullar belli oldu
TFF yeni kurullarını ve başkanlarını belirledi. Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Artuç atanırken üyeler şöyle: Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez. PFDK Başkanlığına ise Fatih Maden getirildi, üyeler ise şu isimlerden oluştu: Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanı Osman Hakan Öncel, Etik Kurulu Başkanı ise Celal Candan oldu.

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