Haber hattı

Laporta: İlkay'ın Barça'yıseçmesi bizim için onurdur
Geçtığimiz sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta zafere ulaştığı Manchester City'den ayrılarak Barcelona ile anlaşan İlkay Gündoğan, Katalan ekibine imzayı attı. Türk asıllı Alman oyuncu, "Bu kulübün bir futbolcusu olmak size kendinizi çok gururlu hissettiriyor. Buraya çok kısa bir sürede uyum sağlamak için gerekli tecrübe ve kalitem var. Yeni meydanokumaları seviyorum.Barcelona futbolcusu olmakbüyük bir sorumluluk ama eminimki bunu başaracağız" şeklinde konuştu. Başkan Laporta ise "Xavi'nin bizden istediği ilk futbolcu İlkay oldu. Çok daha iyi tekliflererağmen Barcelona'yı seçmesi bizim için bir onurdur" ifadesini kullandı.
Messi'ye görkemli tören
PSG'DEN, MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın stadı doldurduğu tören dünyanın gündemine oturdu. "The World is Yours to Take" şarkısıyla sahaya çıkan yıldız oyuncu, 10 numaralı formayı havaya kaldırdı ve teşekkür etti. Törene kulübün sahiplerinden David Beckham da katıldı. İmza töreninde ayrıcaBarcelona'dan alınan SergioBusquets de taraftara tanıtıldı.
Petrol Ofisi Sosyal Lig'dekazananlar ödülleri aldı
TÜRKIYE'NIN ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Sezonun şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez, Kia Stonic kazanırken, ikinci sırada yer alan Engin Uçar, Kia Rio ve üçüncü sırada yer alan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto otomobil kazandı. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "4 yılönce kurulan Petrolig Games'inilk ürünü Petrol Ofisi Sosyal Lig,bugün hem oyun dünyasınınen önemli markalarından biri.Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Ligplatformunu yeni spor dalları ileölçeklendirerek uluslararası arenayataşımak" şeklinde konuştu.
Süper Lig'in fikstürü çekiliyor
TRENDYOL Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 2023/2024 sezonununfikstür çekim bugünyapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinliğin ardından gerçekleşecek yeni sezonun fikstür çekimine TFF yöneticileri ile kulüp yetkilileri katılacak. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de perde ise 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla açılacak.
TFF'de kurullar belli oldu
TFF yeni kurullarını ve başkanlarını belirledi. Tahkim Kurulu başkanlığınaMustafa Artuç atanırken üyeler şöyle: Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez. PFDK Başkanlığına iseFatih Maden getirildi, üyeler ise şu isimlerden oluştu: Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanı OsmanHakan Öncel, Etik Kurulu Başkanı ise Celal Candan oldu.