Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi için tarih yok!

Mauro Icardi'nin gelişinin ağustos ayını bulabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu büyük bir şovla İstanbul'a getirmeyi planlarken eşi Wanda Nara'nın geçirdiği hastalık ertelemeye sebep oldu. Arjantin basınına göre yıldız futbolcu, Türkiye'deki sağlık sistemine çok güvendiği için tedavi sürecinin uzun bir dönemi kapsaması halinde eşini İstanbul'a getirerek burada tedavisini yaptırmak istiyor. Bu arada Okan Buruk, "İcardi ile mesajlaşıyoruz ama direkt olarak bir süreç veremiyoruz. Bizim için aile çok önemli. En kısa sürede sorunlarını çözüp buraya gelmesini isteriz ama aile her şeyden önemli. Galatasaray'a kafası rahat bir şekilde gelmesini istiyoruz" diye konuştu.



NARA: EVİMDEYİM, TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM



Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte dün sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaşırken, Arjantinli yıldızın 'aslan' işlemeli şapkası dikkat çekti. Nara ise hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Rutin sağlık testlerimi yaptırırken bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."