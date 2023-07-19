Daha bitmedi devamı yolda!

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra coşkuyla karşılanan milli takım için özel bir tören düzenlendi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı havaalanında sporcularımızı aileleri de yalnız bırakmadı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu başarıda herkesin katkısı var. Sahada ter döken tüm oyuncularımızın emeği var. Kulüplerimizin ciddi katkıları var. Ülkeye böyle bir şampiyonluk ilk defa getirdik. Bu gururu yaşamak çok güzel bir şey. İnşallah daha yolun başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyoruz. Voleybolun çıtası çok yüksek. Hedefimiz altınlarla ülkeye dönmek. Sonra olimpiyat elemeleri var. Oradan da zaferle çıkacağız. Biz bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık, dünya klasmanında tarihimizde ilk defe ilk sıraya yükseldik" ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol kat etti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.BAŞANTRENÖR Daniele Santarelli coşkulu karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Çok çok mutluyuz" dedi. İtalyan koç, "Burada inanılmaz bir atmosfer var. Federasyonumuza bana inandıkları için çok teşekkür ederim. Daha yolun başındayız. Gidilecek çok yolumuz var. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na, dönüş uçağında Türk Hava Yolları özel anons yaptı. Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi. THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde yaptığı anonsta, şunları söyledi: "Aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanları'nı canıgönülden kutluyorum."Havalimanında coşkulu kalabalığa katılan milli oyuncu Ebrar Karakurt, trampet çalarak eğlendi.