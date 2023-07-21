‘Bu ekiple her şeyi kazanabiliriz’

FİLENİN Sultanları'nın kupayı almasındaki en büyük mimarlardan başantrenör Daniele Santarelli, elde edilen zafer için takımına ve Türk milletine desteklerinden dolayı minnettar olduğunu vurguladı.diyen koç, "Çok iyi iş çıkardık ama bu sadece başlangıç. Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim.Federasyona, bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası" ifadelerini kullandı.