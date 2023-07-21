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Giriş Tarihi: 21.7.2023

‘Bu ekiple her şeyi kazanabiliriz’

‘Bu ekiple her şeyi kazanabiliriz’
FİLENİN Sultanları'nın kupayı almasındaki en büyük mimarlardan başantrenör Daniele Santarelli, elde edilen zafer için takımına ve Türk milletine desteklerinden dolayı minnettar olduğunu vurguladı. "İnanılmaz bir atmosfer yaşadık" diyen koç, "Çok iyi iş çıkardık ama bu sadece başlangıç. Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü. Onlarla her turnuvayı kazanabiliriz. Federasyona, bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası" ifadelerini kullandı.

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‘Bu ekiple her şeyi kazanabiliriz’
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