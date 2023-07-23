Bakan Osman Aşkın Bak’tan Ragbi Kadın Milli Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, üçüncülük kupası kazanarak tarihi başarı elde eden 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."