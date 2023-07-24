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Giriş Tarihi: 24.7.2023

35 senelik rekoru Red Bull parçaladı!

35 senelik rekoru Red Bull parçaladı!

Formula 1’de Macaristan GP’sini Max Verstappen kazandı. Red Bull takımı, üst üste 12. zaferiyle McLaren’in 1988’deki başarısını tarihe gömdü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Budapeşte'deki 4.381 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenen yarışa 2. sıradan başlamasına rağmen pole pozisyonundaki Mercedes pilotu Hamilton'ı geçerek liderliği ilk turda alan Verstappen, bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7, sezonun ise 9. birinciliğini elde etti. Red Bull takımı, Macaristan GP'sini kazanarak art arda 12. yarış zaferine ulaşıp, rekorun yeni sahibi oldu. Önceki rekorun sahibi McLaren, pilotları Ayrton Senna ve Alain Prost ile 1988'de art arda 11 etap zaferi yaşamıştı.

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35 senelik rekoru Red Bull parçaladı!
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