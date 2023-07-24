35 senelik rekoru Red Bull parçaladı!

1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Budapeşte'deki 4.381 kilometrelik Hungaroring Pisti'ndepole pozisyonundaki Mercedes pilotu Hamilton'ı geçerek liderliği ilk turda alan Verstappen, bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7, sezonun ise 9. birinciliğini elde etti. Red Bull takımı, Macaristan GP'sini kazanarak art arda 12. yarış zaferine ulaşıp, rekorun yeni sahibi oldu. Önceki rekorun sahibi McLaren, pilotları Ayrton Senna ve Alain Prost ile 1988'de art arda 11 etap zaferi yaşamıştı.