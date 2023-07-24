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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Bisikletin kralı yine Vingegaard

Bisikletin kralı yine Vingegaard

Fransa Bisiklet Turu’nu 82 saat, 5 dakika, 42 saniyede bitiren Hollandalı sporcu, üst üste 2. kez organizasyonu şampiyon tamamladı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nu, üst üste 2. kez Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard kazandı. Organizasyonun 21'inci ve son etabı, Saint- Quentin-en-Yvelines ile Paris'teki 115.5 kilometrelik parkurda yapıldı. Etabı 113. sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 82 saat, 5 dakika, 42 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı. 25 yaşındaki bisikletçi, genel klasman ikincisi BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar'a 7 dakika 29 saniye fark attı. Turun son etabında ise ilk sırayı 2 saat 56 dakika 13 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe'den Belçikalı Jordi Meeus elde etti.

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Bisikletin kralı yine Vingegaard
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