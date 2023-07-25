Ancelotti’nin tüm planları Arda’yla

REAL MADRİD'İN ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan'dı. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı. İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.idman performansından da övgüyle bahsedildi. Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı.