Yok böyle teklif 9 milyar TL

PARIS Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe için Real Madrid iddiaları sık sık basına yansırken, şok teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Al Hilal,24 yaşındaki Fransız oyuncu için 300 milyonEuro (yaklaşık 9 milyar TL) önerdi. PSG, Real Madrid'in bonuslarla 180 milyon Euro'ya ulaşan teklifi yerine oyuncunun Al Hilal'e gitmesini istiyor ancak Fransız basınına göre Mbappe, Suudi Arabistan'a gitmeyi aklından bile geçirmiyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus'un ekibinin, oyuncu için teklif ettiği maaş da en az bonservisi kadar dudak uçuklatıyor. Genç yıldız için yıllık 700 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda. Yani Mbappe bu teklifi kabul ederse aylık 58.3, günlük 2 milyon,dakikada 1333, saniyede ise 22Euro kazanmış olacak. Bu transfer gerçekleşirse, uzun süre kırılması zor bir rekora da imza atılmış olacak.