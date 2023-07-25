Yok böyle teklif 9 milyar TL

PARIS Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe için Real Madrid iddiaları sık sık basına yansırken, şok teklif Suudi Arabistan'dan geldi.PSG, Real Madrid'in bonuslarla 180 milyon Euro'ya ulaşan teklifi yerine oyuncunun Al Hilal'e gitmesini istiyor ancak Fransız basınına göre Mbappe, Suudi Arabistan'a gitmeyi aklından bile geçirmiyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus'un ekibinin, oyuncu için teklif ettiği maaş da en az bonservisi kadar dudak uçuklatıyor. Genç yıldız içingözden çıkarılmış durumda. Yani Mbappe bu teklifi kabul ederse aylıkBu transfer gerçekleşirse, uzun süre kırılması zor bir rekora da imza atılmış olacak.