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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Spor turu

Spor turu
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı start aldı
4'ÜNCÜSÜ düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı, Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesiyle başladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve DHL Express'in katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Yalıkavak'ta son bulacak. Ertesi gün Bodrum Kalesi'ndeki törenle şampiyonlar, ödüllerini alacak.

Sörloth 10 milyon Euro'ya Villarreal'de
TRABZONSPOR'UN eski gol kralı Alexander Sörloth'un yeni adresi Villarreal oldu. İsmi bu transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 27 yaşındaki forvet için İspanyol kulübünün, Leipzig'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Norveçli futbolcunun 5 sezonluk kontrata imza attığı aktarıldı. Sörloth geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad'da oynamış, 46 resmi maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Suudi ekipleri için Devler Ligi planı
2023-24'TEN itibaren 36 takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi formatına radikal bir yenilik daha ekleneceği öne sürüldü. Calciomercato.it'in haberine göre; UEFA, kulüpler düzeyinde büyük bir atılım yapan Suudi Arabistan takımlarını özel davetle (wild card) Devler Ligi'ne dahil etmeyi düşünüyor. Bu fikrin, Arabistan'ı seçen oyuncuların Avrupa vitrininde forma giymeye devam edebilmeleri için planlandığı belirtildi.

Onuralp Bitim Chicago Bulls'ta
MILLI basketbolcu Onuralp Bitim, NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. Son olarak Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki kısa forvetle iki yönlü kontrat yapıldığı duyuruldu. Onuralp hem NBA'de hem de Gelişim Ligi'nde oynayacak. Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak olan Onuralp, normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

LeBron'un oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
LAKERS süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği bildirildi. 38 yaşındaki efsane, USC Trojans ekibiyle ilk sezonuna hazırlanan evladının yaşadığı talihsiz olayı doğruladı. James ailesinin sözcüsü, "Bronny'nin durumu iyi, yoğun bakımda değil" açıklamasını yaptı.

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