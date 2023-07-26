CumhurbaşkanlığıYat Yarışı start aldı
4'ÜNCÜSÜ düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı, Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesiyle başladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür veTurizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve DHL Express'in katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Yalıkavak'ta son bulacak. Ertesi gün Bodrum Kalesi'ndekitörenle şampiyonlar, ödüllerini alacak.
Sörloth10 milyonEuro'yaVillarreal'de
TRABZONSPOR'UN eski gol kralı Alexander Sörloth'un yeni adresi Villarreal oldu. İsmi bu transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 27 yaşındaki forvet için İspanyol kulübünün, Leipzig'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Norveçli futbolcunun5 sezonluk kontrata imza attığı aktarıldı. Sörloth geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad'da oynamış, 46 resmi maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Suudi ekipleri içinDevler Ligi planı
2023-24'TEN itibaren 36 takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi formatına radikal bir yenilik daha ekleneceği öne sürüldü. Calciomercato.it'in haberine göre; UEFA, kulüpler düzeyinde büyük bir atılım yapan Suudi Arabistan takımlarınıözel davetle (wild card) Devler Ligi'ne dahiletmeyi düşünüyor. Bu fikrin, Arabistan'ı seçen oyuncuların Avrupa vitrininde forma giymeye devam edebilmeleri için planlandığı belirtildi.
Onuralp BitimChicago Bulls'ta
MILLI basketbolcu Onuralp Bitim, NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. Son olarak Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki kısa forvetle iki yönlü kontrat yapıldığı duyuruldu. Onuralp hemNBA'de hem de Gelişim Ligi'ndeoynayacak. Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak olan Onuralp, normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.
LeBron'unoğlu Bronnykalp krizigeçirdi
LAKERS süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalpkrizi geçirdiği bildirildi. 38 yaşındaki efsane, USC Trojans ekibiyle ilk sezonuna hazırlanan evladının yaşadığı talihsiz olayı doğruladı. James ailesinin sözcüsü, "Bronny'nin durumu iyi,yoğun bakımda değil" açıklamasını yaptı.