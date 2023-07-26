4'ÜNCÜSÜ düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı, Bodrum'da 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesiyle başladı.'nun yanı sıra, Muğla Valiliği ve DHL Express'in katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun ardından 29 Temmuz'da Yalıkavak'ta son bulacak.TRABZONSPOR'UN eski gol kralı Alexander Sörloth'un yeni adresi Villarreal oldu. İsmi bu transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 27 yaşındaki forvet için İspanyol kulübünün, Leipzig'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.Sörloth geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad'da oynamış, 46 resmi maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.2023-24'TEN itibaren 36 takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi formatına radikal bir yenilik daha ekleneceği öne sürüldü. Calciomercato.it'in haberine göre; UEFA, kulüpler düzeyinde büyük bir atılım yapanBu fikrin, Arabistan'ı seçen oyuncuların Avrupa vitrininde forma giymeye devam edebilmeleri için planlandığı belirtildi.MILLI basketbolcu Onuralp Bitim, NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. Son olarak Bursaspor forması giyen 24 yaşındaki kısa forvetle iki yönlü kontrat yapıldığı duyuruldu.Chicago Bulls'tan yıllık 560 bin dolar kazanacak olan Onuralp, normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.LAKERS süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde38 yaşındaki efsane, USC Trojans ekibiyle ilk sezonuna hazırlanan evladının yaşadığı talihsiz olayı doğruladı. James ailesinin sözcüsü,açıklamasını yaptı.