Haber hattı

BU yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı.'nun yaptığı organizasyonda IRC 0 sınıfında1 sınıfında2 sınıfında3 sınıfındave IRC 4 sınıfında dabirinci oldu. Gezgin A'da Querencia, B'de Blue Dreams, C'de ise DHL Asone ilk sırada bitirdi. Yarış, bugün yapılacakparkuru ile devam edecek.TFF'DE UEFA gözlemcisi olan Cüneyt Çakır'ın, Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı'nda görev yapacağı belirtildi. Yapılan açıklamada eski hakemin, bilirkişi değerlendirme komisyonunun güncellenen kadrosuna katıldığı duyuruldu. Kasım ayında 47 yaşına girecek Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti.JAPONYA'DA düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 19 yaşındaki Avustralyalı Mollie O'Callaghan, kadınlar 200 metre serbest finalindeYarışı Ariarne Titmus (1:53.01) ikinci, Summer McIntosh (1:53.65) üçüncü tamamladı. O'Callaghan, böylelikle Federica Pellegri'ye (1:52.98) ait