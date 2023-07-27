Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.7.2023

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Bodrum-Marmaris etabı bitti
BU yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı. Sponsorluğunu Turkuvaz Medya Grubu'nun yaptığı organizasyonda IRC 0 sınıfında Piri Reis, 1 sınıfında Roskko Racer, 2 sınıfında Bogatyr, 3 sınıfında Space Jockey ve IRC 4 sınıfında da Cygnus birinci oldu. Gezgin A'da Querencia, B'de Blue Dreams, C'de ise DHL Asone ilk sırada bitirdi. Yarış, bugün yapılacak Marmaris Koy İçi Şamandıra parkuru ile devam edecek.

Çakır'a Rusya'da görev
TFF'DE UEFA gözlemcisi olan Cüneyt Çakır'ın, Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı Uzman Hakem Komisyonu'nda görev yapacağı belirtildi. Yapılan açıklamada eski hakemin, bilirkişi değerlendirme komisyonunun güncellenen kadrosuna katıldığı duyuruldu. Kasım ayında 47 yaşına girecek Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

Mollie 14 yıllık rekoru kırdı
JAPONYA'DA düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 19 yaşındaki Avustralyalı Mollie O'Callaghan, kadınlar 200 metre serbest finalinde 1:52.85'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yarışı Ariarne Titmus (1:53.01) ikinci, Summer McIntosh (1:53.65) üçüncü tamamladı. O'Callaghan, böylelikle Federica Pellegri'ye (1:52.98) ait zamanlamayı geliştirerek 14 yıl sonra bir ilki başardı.

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