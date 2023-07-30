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Giriş Tarihi: 30.7.2023 15:36

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları sona erdi!

DHA
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları sona erdi!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası sona erdi. Ege'nin mavi sularında 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı.

Yerli ve yabancı sporcuların Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirdiği yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Teknelerde en az 2, en fazla 15 kişilik ekipten oluşan takımlar yarışırken, yarışçılar zor ve çekişmeli bir etapta, sıcak bir havada, uzun ve zorlu bir parkurda yarıştı. Dereceye giren takımlar ödüllerini bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreninde alacak.
Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları şöyle:

IRC 0 Birincisi Taranov Maxim yönetimindeki Magic Twelve Team
IRC 1 Birincisi Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer
IRC 2 Birincisi Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr
IRC 3 Birincisi Viktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey
IRC 4 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus
Gezgin A Birincisi Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü
Gezgin B Birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams
Gezgin C Birincisi Urcun Canel yönetimindeki DHL AsOne

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Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları sona erdi!
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