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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Efeler kupaya koşuyor

SPOR SERVİSİ
Efeler kupaya koşuyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası’nda Ukrayna’yı 3-2 devirip üst üste 2. kez finale yükseldi. Efeler bugün 19.00’da Katar ile şampiyonluk mücadelesi verecek

Voleybolda Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası A Milli Erkek Voleybol Takımımız da kupaya yaklaştı. Efeler, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Büyük heyecana sahne olan müsabakada Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk seti 18-25 kaybetti. Daha sonra 25-23 ve 25-17 ile 2-1'i bulduk. 25-19'la Ukrayna durumu eşitliğe taşıyıp maçı tie-break'e bıraktı. Son seti Türkiye 15-13 kazanıp final biletini aldı.

MİLLETLER LİGİ VİZESİ GELECEK
Ekibimizde Lagumdzija 19, Burutay Subaşı 14, Efe Bayram 10 sayıyla oynadı. Diğer yarı finalde de kazanan, Şili'yi 3-0 yenen Katar oldu. Türkiye-Katar finali bugün 19.00'da oynanacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Galip gelen, Milletler Ligi vizesi alacak. Geçen sezon da finale çıkan Efeler, Küba'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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Efeler kupaya koşuyor
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