Efeler kupaya koşuyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası’nda Ukrayna’yı 3-2 devirip üst üste 2. kez finale yükseldi. Efeler bugün 19.00’da Katar ile şampiyonluk mücadelesi verecek
Voleybolda Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası A Milli Erkek Voleybol Takımımız da kupaya yaklaştı. Efeler, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Büyük heyecana sahne olan müsabakadaAy-Yıldızlı ekibimiz ilk seti18-25 kaybetti. Daha sonra 25-23ve 25-17 ile 2-1'i bulduk. 25-19'la Ukrayna durumu eşitliğe taşıyıp maçı tie-break'e bıraktı. Son seti Türkiye15-13 kazanıp final biletini aldı.
MİLLETLER LİGİ VİZESİ GELECEK
Ekibimizde Lagumdzija 19, Burutay Subaşı 14, Efe Bayram 10 sayıyla oynadı. Diğer yarı finalde de kazanan, Şili'yi 3-0 yenen Katar oldu. Türkiye-Katar finalibugün 19.00'da oynanacak ve TRTSpor'dan yayınlanacak. Galip gelen,Milletler Ligi vizesi alacak. Geçen sezonda finale çıkan Efeler, Küba'ya 3-1 mağlupolmuştu.