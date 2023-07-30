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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Yarışlar Bodrum etabıyla sona erdi

Yarışlar Bodrum etabıyla sona erdi
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası dün tamamlandı. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen organizasyon, Marmaris'ten start aldı. Yaklaşık 20 saatlik yarışın ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında son buldu. "IRC" ve "GEZGİN" sınıflarında dereceye girenler, bugün Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Öte yandan organizasyonda "Nova" isimli teknede yarışan kaptan Mustafa Erol isimli yarışmacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Yarışlar Bodrum etabıyla sona erdi
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