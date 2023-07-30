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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Yeni sporcu ordusu geliyor

Yeni sporcu ordusu geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında bilgi verdi. Bakan Bak, program kapsamında 2020-2021- 2022 dönemlerinde 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin sportif yetenek taramasının yapıldığını, spora yatkın 95 bin 946 öğrencinin sporcu eğitimi ve gelişim eğitim programına davet edildiğini bildirdi. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa'nın en iyi spor tesislerine sahip ülkeleri arasındayız. Temel hedefimiz sporu tabana yayarak yaşam felsefesi haline getirmektir. Bunu başarmak için de okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor" dedi.

UZMAN KADROLAR VAR
Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Başlattığımız yetenek taraması testiyle öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz."

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Yeni sporcu ordusu geliyor
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