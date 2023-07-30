Yeni sporcu ordusu geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında bilgi verdi. Bakan Bak, program kapsamında 2020-2021- 2022 dönemlerinde 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin sportif yetenek taramasının yapıldığını, spora yatkın 95 bin 946 öğrencinin sporcu eğitimi ve gelişim eğitim programına davet edildiğini bildirdi. Bak,Temel hedefimiz sporu tabana yayarak yaşam felsefesi haline getirmektir.dedi.Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Başlattığımız yetenek taraması testiyle öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor.