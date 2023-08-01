Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.8.2023

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Türk spor tarıhinde Efeler ilki yaşattı!
KATAR'IN başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, dün sabah saatlerinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Ay-Yıldızlılar, çiçeklerle karşılandı. Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk" ifadelerini kullandı.

Manchester United'da akılalmaz yasaklar!
YENI sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, koyduğu katı kurallarla gündeme oturdu. Oyunculara mail yoluyla iletilen kıyafet bilgilendirmesinde, çorap rengine kadar detaya girildiği kaydedilirken, takımda parmak arası terlik giymek de yasaklandı. Bağ kurmayı güçlendirmek için futbolcuların kahvaltıyı birlikte yapmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı, yemek sırasında ya da yapılan toplantılarda cep telefonlarının kullanılmasına izin vermiyor.

Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi Konyaspor
G.SARAY'DA beklentileri karşılamayan ve yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu. Rumen oyuncunun, Konyaspor'a 1 yıllığına kiralandığı kaydedildi. 2021-2022 sezonunun başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki orta sahanın, yeşil-beyazlı ekibe imzayı atıp hemen takıma katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, 30 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Adana Demir kenetlendi: Turu geçen biz olacağız
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da futbolcular, tur atlayacaklarına inanıyor. Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Şimdi evimizde oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Defans oyuncusu Jovan Manev de, "Taraftarımızın önünde sevinen taraf biz olacağız. İyi bir takımız ve kalitemizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Japonlar, İspanya'yı dörtledi!
AVUSTRALYA ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya son 16 turuna kaldı. Organizasyonda dün Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerek C Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. İspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16'ya çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Zambiya, Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla bu gruptan çıkan diğer takım oldu.

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