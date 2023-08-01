Haber hattı

Türk spor tarıhinde Efeler ilki yaşattı!
KATAR'IN başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, dün sabah saatlerinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Ay-Yıldızlılar, çiçeklerle karşılandı. Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkmilletine hayırlı olsun diyorum.Erkekler ve kadınlar,Avrupa'da, dünyada, MilletlerLigi'nde, olimpiyat elemelerindeberaber mücadele edecek.Bu durum da Türk sporuve Türk voleybolu için bir ilk" ifadelerini kullandı.
Manchester United'daakılalmaz yasaklar!
YENI sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, koyduğu katı kurallarla gündeme oturdu. Oyuncularamail yoluyla iletilen kıyafetbilgilendirmesinde, çoraprengine kadar detaya girildiğikaydedilirken, takımdaparmak arası terlikgiymek de yasaklandı. Bağ kurmayı güçlendirmek için futbolcuların kahvaltıyı birlikte yapmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı, yemeksırasında ya da yapılan toplantılardacep telefonlarınınkullanılmasına izin vermiyor.
Alexandru Cicaldau'nunyeni adresi Konyaspor
G.SARAY'DA beklentileri karşılamayan ve yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu. Rumen oyuncunun,Konyaspor'a 1 yıllığına kiralandığıkaydedildi. 2021-2022 sezonunun başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki orta sahanın, yeşil-beyazlı ekibe imzayı atıp hemen takıma katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, 30 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Adana Demir kenetlendi:Turu geçen biz olacağız
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da futbolcular, tur atlayacaklarına inanıyor. Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Şimdi evimizde oynayacağızve kazanacağız" dedi. Defans oyuncusu Jovan Manev de, "Taraftarımızın önündesevinen taraf biz olacağız. İyibir takımız ve kalitemizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Japonlar, İspanya'yıdörtledi!
AVUSTRALYA ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya son 16 turuna kaldı. Organizasyonda dün Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerek CGrubu'nu 9 puanla lider tamamladı. İspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16'ya çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Zambiya, Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla bu gruptan çıkan diğer takım oldu.