Haber hattı

KATAR'IN başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, dün sabah saatlerinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Ay-Yıldızlılar, çiçeklerle karşılandı. Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,ifadelerini kullandı.YENI sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, koyduğu katı kurallarla gündeme oturdu.Bağ kurmayı güçlendirmek için futbolcuların kahvaltıyı birlikte yapmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı,G.SARAY'DA beklentileri karşılamayan ve yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.2021-2022 sezonunun başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki orta sahanın, yeşil-beyazlı ekibe imzayı atıp hemen takıma katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, 30 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da futbolcular, tur atlayacaklarına inanıyor. Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatarak, "dedi. Defans oyuncusu Jovan Manev de,şeklinde konuştu.AVUSTRALYA ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya son 16 turuna kaldı. Organizasyonda dün Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerekİspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16'ya çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Zambiya, Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla bu gruptan çıkan diğer takım oldu.