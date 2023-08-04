‘Arda Güler bir uzaylı’

eal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den, Arda Güler'in sakatlığını yakından takip eden sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Tecrübeli hoca, 18 yaşındaki yıldızının geçirdiği talihsiz sakatlığın ciddi olmadığını söyledi. Ancelotti,dedi. Arda Güler'in yeteneği ile ilgili düşüncesi sorulduğunda iseifadesini kullandı. Öte yandan Arda özel olarak antrenmanlarını sürdürürken, dün yaptığı paylaşımda "Evlerinde lambaları yanıyor" türküsü eşliğinde çalışması dikkat çekti.