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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Arda Güler bir uzaylı’

‘Arda Güler bir uzaylı’
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den, Arda Güler'in sakatlığını yakından takip eden sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Tecrübeli hoca, 18 yaşındaki yıldızının geçirdiği talihsiz sakatlığın ciddi olmadığını söyledi. Ancelotti, "Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi. Arda Güler'in yeteneği ile ilgili düşüncesi sorulduğunda ise "18 yaşında bir uzaylı" ifadesini kullandı. Öte yandan Arda özel olarak antrenmanlarını sürdürürken, dün yaptığı paylaşımda "Evlerinde lambaları yanıyor" türküsü eşliğinde çalışması dikkat çekti.

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‘Arda Güler bir uzaylı’
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