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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Ahlat ve Malazgirt’in tanınması kimliğimizin inşası için çok önemli

Ahlat ve Malazgirt’in tanınması kimliğimizin inşası için çok önemli
Malazgıit Zaferi'nin 952. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürerken, 23-26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te 7. kez Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlikler öncesinde basın toplantısı yapıldı. Vakfın Okmeydanı'nda bulunan tesislerindeki toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Erdoğan, Çanakkale ve Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ahlat ve Malazgirt'in de tanınması, bilinmesi, bu dönüm noktasının hakkıyla hatırlanması bizim bu topraklardaki varoluşumuz, kimliğimizin yeniden inşası ve ihyası için büyük önem arz ediyor" dedi

Milli okçular Paris kotası aldı
KLASIK Yay Erkek Milli Takımımız, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat kotası aldı. Almanya'da düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Ay-Yıldızlılar, yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yendi. Finalde ise dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaşan millilerimiz, 6-2 kaybedip gümüş madalyada kaldı.

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Ahlat ve Malazgirt’in tanınması kimliğimizin inşası için çok önemli
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