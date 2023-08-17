Şahika Ercümen’den iki altın madalya

17 ülkeden 100'den fazla sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda, kadınlarda paletli kategorilerde en yüksek dereceleri elde ederek 2 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

88 metre çift palet kategorisi ile birincilik elde eden ve altın madalya kazanan milli sporcu, bu alanda aynı zamanda Türkiye Rekoru da kırmış oldu.

Yarışma da ikinciliği İtalyan sporcu Simona Auteri, üçüncülüğü ise yine İtalyan Martina Binda kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Bahamalar'da dünya kupasında dalış ekipmanlarında sorunlar yaşadığını paletlerinin kırılmasına rağmen yarışmalara devam ettiğini belirten Şahika Ercümen, 100 metre ile hem kadınlar hem erkeklerde rekor kırarak madalya kazanmıştı. Bahamalar'dan Honduras'a giderek farklı bir yarışmada ülkemizi temsil eden milli sporcunun ikinci altın madalyası ise bu koşullarda katıldığı mono palet sabit ağırlık kategorisinden geldi ve 3 dakikada 91 metreye inerek birinciliği ve altın madalyayı kazandı. Yarışmanın ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Enchante Gallardo olurken; üçüncü İtalya'dan Martina Binda oldu.