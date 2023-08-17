Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Şahika Ercümen'den iki altın madalya
Giriş Tarihi: 17.8.2023 16:43

Şahika Ercümen'den iki altın madalya

SUAT SALGIN
Şahika Ercümen’den iki altın madalya

Karayipler, Honduras’ta yapılan Dünya Serbest Dalış Kupası'nda ülkemizi temsilen yarışan milli sporcumuz Şahika Ercümen, 2 farklı dalda birincilik elde etti ve ülkemize iki altın madalya kazandırdı.

17 ülkeden 100'den fazla sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda, kadınlarda paletli kategorilerde en yüksek dereceleri elde ederek 2 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

88 metre çift palet kategorisi ile birincilik elde eden ve altın madalya kazanan milli sporcu, bu alanda aynı zamanda Türkiye Rekoru da kırmış oldu.
Yarışma da ikinciliği İtalyan sporcu Simona Auteri, üçüncülüğü ise yine İtalyan Martina Binda kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Bahamalar'da dünya kupasında dalış ekipmanlarında sorunlar yaşadığını paletlerinin kırılmasına rağmen yarışmalara devam ettiğini belirten Şahika Ercümen, 100 metre ile hem kadınlar hem erkeklerde rekor kırarak madalya kazanmıştı. Bahamalar'dan Honduras'a giderek farklı bir yarışmada ülkemizi temsil eden milli sporcunun ikinci altın madalyası ise bu koşullarda katıldığı mono palet sabit ağırlık kategorisinden geldi ve 3 dakikada 91 metreye inerek birinciliği ve altın madalyayı kazandı. Yarışmanın ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Enchante Gallardo olurken; üçüncü İtalya'dan Martina Binda oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı! Çalışmalarda vincin halatı koptu!
İki dev birleşti
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"
Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de ‘ateşkes’ ilanı
Adalet Bakanı...
Marmara’dan Hatay’a
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahika Ercümen'den iki altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA