Meclis’ten Şanlıurfaspor’a destek sözü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında birleşimin konuğu Şanlıurfaspor Kulübü oldu. Meclis Başkanvekili Serdar Şeyhanlıoğlu'nun Başkanlığında gerçekleştirilen birleşime, Kulüp Başkanı Haçım İzol, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Geçtiğimiz yıl alınan şampiyonluk kupası ile Meclis salonuna gelen Şanlıurfaspor'u tüm meclis üyeleri alkışlarla karşıladı.





ŞEYHANLIOĞLU: TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Takımı Meclis'te görmekten mutluluk duyduklarını belirterek kulübü karşılayan Meclis Başkanvekili Serdar Şeyhanlıoğlu, tek vücut halinde takımın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti. Şanlıurfaspor'un başarısında birlik ve beraberliğin en önemli etken olduğunu ifade eden Başkan Şeyhanlıoğlu, "Biz bir aile olarak takımımızla gurur duyuyoruz ve bu birliktelikle daha nice başarılara imza atacağından eminiz. Tüm Meclisimiz adına tekrardan şanlı şehrimizin şampiyon takımını, Kulüp Başkanımız Haçım İzol'u ve tüm futbolcularımızı tebrik ediyoruz" dedi.



BAKAN İZOL: ŞANLIURFASPOR'UN YERİ SÜPER LİG'DİR

Davetten dolayı tüm üyelere teşekkür eden Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol ise önümüzdeki maçlar için davet çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem ve sel felaketlerinin ardından Şanlıurfa'ya bir nebze olsun mutluluk yaşatabilmek için lige daha sıkı sarıldıklarını ve gece gündüz demeden takımın başarısı için emek sarf ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan İzol, "Şanlıurfa ve Şanlıurfalı her şeyin en iyisine layık. Birlik ve berberliğimizi koruyarak başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir konu yoktur. Bunun en güzel örneğini de geçtiğimiz yıl Şampiyonluk yaşayarak gösterdik. Biz inanıyoruz ki bu birlik ve beraberliğimiz devam ederse yolun sonu bu kez Süper Lig olacaktır. Bunlar bizim için uçuk değil, aksine olması gereken hedeflerdir. Şanlıurfaspor'un yeri Süper Lig'dir. Onun için bu yıl 'El ele hep birlikte Süper Lige' diyoruz. Bunu başaracak inancımız da ve kararlılığımız da var. Yeter ki bir ve beraber olalım" diye konuştu.

KAYA: BAŞKAN İZOL'A İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ

Meclis'teki ziyarette söz alarak Şanlıurfaspor'la her zaman gurur duyduklarını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Sait Kaya da Kulüp Başkanı Haçım İzol'un futboldaki hedeflerine inandıkları ve kendisine güvendiklerini söyledi.

Başkan İzol'un "Şanlıurfaspor'un yeri Süper Lig'dir" sözlerine katıldığını ifade eden Kaya, "Başkan İzol'un futbola sadece bir spor müsabakası ile bakmayıp, bir şehrin ekonomik ve turizm gelişmişliği gibi konulardaki bakış açısını tebrik ediyorum. Hedefimizin de Süper Lig olması gerekiyor. Bu şehirde birlik ve beraberlik var. Sadece bize kıvılcım yakacak liderler lazım. Başkan İzol'da bu kıvılcımın lideridir. Bu takım bizim ve takımımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Tebriklerin ardından günün anısına Meclis'i temsilen Başkanvekili Serdar Şeyhanlıoğlu'na forma takdim edilirken, Şeyhanlıoğlu da Kulüp adına Başkan Haçım İzol'a plaket sundu. Birleşim toplu fotoğraf çekimi ve uğurlamanın ardından toplantısına kaldığı yerden devam etti.