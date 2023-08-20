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Giriş Tarihi: 20.8.2023 10:50

Şanlıurfaspor'dan galibiyet sevinci

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor’dan galibiyet sevinci

Adanaspor ile karşı karşıya gelen Astor Enerji Şanlıurfaspor deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Astor Enerji Şanlıurfaspor dün gece Adana'da deplasmana Adanaspor'u 2 mağlup etti.

Galibiyet parolası ile maça çıkan Şanlıurfaspor ise mücadeleyi hiç bırakmadı ve karşılaşmanın 65'nci dakikasında BarıŞ Ekincier'in golü ile skoru 1-1 yaptı. Uzatmalarda ise 2'nci gol geldi. Sarı yeşilli takımın oyuncusu Olivier Thill takımına 2'nci golü kazandırdı Astor Enerji Şanlıurfaspor basın sözcüsü Mustafa çadırcı bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler hedefimiz Süper Lig" dedi.

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Şanlıurfaspor'dan galibiyet sevinci
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