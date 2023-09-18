GMG Kastamonuspor’da skandal

TFF 2.lig kırmızı grupta 10.09.2023 tarihinde Fethiye'de oynanan konuk takımın 1-0 galip geldiği Fethiyespor-Kastamonuspor maçında GMG Kastamonuspor kulübü esame sistemine Yusuf Talum isimli oyuncuyu Fethiye'ye getirmemesine rağmen varmış gibi listeye alarak büyük bir skandala imza attığı tespit edildi.

Müsabaka isim listesinde A takım listesinde bulunan futbolculardan en az 4'ünün 01.01.2001 ve sonra doğmuş olması ve 14.yaş gününe denk gelen sezon ile 19.yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 1 sezon veya 12 ay kendi kulübünde TFF'ye veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur. İlk 11'de müsabakaya başlayan kadroda 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş en az 1 futbolcu bulundurulması zorunludur. Bu futbolcunun müsabakada ihraç edilmesi hariç sahada en az 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Bu düzenlemelerin ihlali halinde futbol müsabaka talimatı hükümleri uygulanır. Şeklindeki kararlara Kastamonuspor'un uymadığını belgelerle ortaya koydu. Fethiyespor kulübü derneği Avukat Bora İmadoğlu aracılığıyla Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığına gönderdiği müracaatında "Tarafımızca maç sonrası yapılan incelemelerde GMG Kastamonuspor kulübünün 2 forma nolu Yusuf Talum adlı oyuncusunun takımla beraber olmadığı, kamera görüntüleri tarafımızca incelendiğinde de görülebileceği üzere soyunma odasında da bulunmadığı ve hatta Fethiye'ye bile getirilmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Oyuncu ile arkadaş olan takım oyuncularımızın maç sonrası oyuncuyu arayıp konuştuklarında oyuncunun İnegölspor'a transfer olma durumu olduğu için Fethiye'ye getirilmediği futbolcu tarafından da beyan edilmiştir. Nitekim iş bu dilekçemize ekli olarak sunmakta olduğumuz futbolcu Yusuf Talum tarafından da bu husus açıkça beyan edilmiştir. Rakip kulübün maç öncesinde esame listesini sistemden neden bir türlü onaylatamadığı ve sonrasında ise kadro uygunluğunu sağlamak amacıyla sahayı bırakın şehirde bile bulunmayan bir oyuncuyu listeye yazarak bu sorunu çözdüğü bu şekilde anlaşılmıştır. Hakem kontrollerinde ise muhtemelen başka bir oyuncuyu ya da kişiyi göstererek hakemi yanıltmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF TALUM ÖNCE İLK 11 İÇERİSİNDE YER ALMIŞ

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığına gönderilen dilekçede, "GMG Kastamonuspor ekte sunmakta olduğumuz esame listelerinden görülebileceği üzere Fethiye'de dahi bulunmayan Yusuf Talum, kadroda varmış gibi gösterilmek suretiyle açıkça ve adeta bu listelerde sahtecilik yapmak suretiyle her iki talimat yükümlerine de aykırı davranmış, hem hakemi hem de müsabaka görevlilerini yanıltarak ciddi bir ihlalde bulunmuştur. Ekte yer alan esame listelerine bakıldığında, ilk liste de futbolcu Yusuf Talum'un ilk 11 içerisinde yer aldığı sonra maçın başlamasına kısa bir süre kala sunulan listede yedek olarak gösterildiği kurulunuzca da görülebilecektir. Bu durumda kulübün kötü niyetli olarak ilgili listelere sunduğunu göstermektedir. Kanımızca 01.01.2001 ve sonrası doğumlu futbolcu sayısına ulaşabilmek amacıyla bu şekilde işlem yapan kulüp hakkında son derece açık olan FMT 22.maddesi uyarınca " Hükmen mağlubiyet" kararı verilmesi gerekmekte olup bu doğrultuda kurulunuzca yapılacak soruşturma neticesinde kulübün disiplin kuruluna sevki ile gerekli tüm idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına karar verilmesine, Fethiyespor GMG Kastamonuspor maçında futbolcu uygunluğuna uyulmaması ve statta bulunmayan bir sporcunun lisansının başka birisi tarafından kullanılarak ya da hakemin yanıltılarak bu uygunluğun sağlanmaya çalışılması nedeniyle kurulunuzca yapılacak soruşturma neticesinde Kastamonuspor'un disiplin kuruluna sevki ile Kastamonuspor'un hükmen mağlubiyeti dahil olmak üzere idari ve cezai yaptırımların uygulanmasını talep ederiz." denildi.

"FETHİYE'DE MAÇTA BULUNMADIM"

Fethiyespor Avukatı Bora İmadoğlu , Hukuk Kurulu Başkanlığına Yusuf Talum isimli futbolcunun maç günü Fethiye'de olmadığı ile ilgili olarak verdiği dilekçeyi de eklerken Yusuf Talum, "10.09.2023 tarihinde futbolcusu olduğum GMG Kastamonuspor ile Fethiyespor arasında Fethiye'de oynanan müsabaka listesinde ismim olmasına rağmen ilgili müsabakada herhangi bir şekilde görev almadığım hususunu ve ilgili tarihte Fethiye'de dahi bulunmadığım hususunu saygı ile bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim." ifadelerinde bulundu.

FEDERASYONA BAŞVURDUK

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Kastamonuspor hakkında futbol federasyonu hukuk kuruluna başvurduk. Sonuç bekliyoruz. Her şey dilekçemizde anlatıldığı gibidir. Fethiye'ye getirilmeyen futbolcu varmış gibi gösterilmiştir. Bu maçın Fethiyespor adına hükmen galibiyetle sonuçlanması gerekir." şeklinde konuştu.