Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyor

Busenaz, antrenörü Şennur Demir yönetiminde Yeni Ordu Stadı'nda bulunan boks antrenman salonunda 14 Eylül'de başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye boks ve diğer branşlarda nice olimpiyat madalyalar gelmesini diledi.

İlkleri yaşamanın güzel olduğunu belirten Busenaz, "İlkleri tarih yazar her zaman ama devamında da neden '2 olimpiyat, 3 olimpiyat şampiyonu' diye yazmasın. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çalışıyoruz. Her şeyin farkındayız. 'Eskiden çocuktum' diyebilirim ama şimdi bazı şeylerin sorumluluğunun farkındayım. İnşallah güzel olur. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Üzerinde baskı değil, sorumluluk olduğuna işaret eden Busenaz, "Bu benim için bir yük değil. Aslında hedeflerime kitlenme aşamasında destekleyici rol oluyor." ifadesini kullandı. Milli boksör, eylül sonuna kadar Ordu'daki kamplarının süreceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek büyük hedefimiz şu anda olimpiyatlara hazırlanmak. Olimpiyattan önce büyük bir organizasyon gözükmüyor. Olsa da oraya yüzde 100 performansımızla gitmeyiz. Çünkü bizim tek hedefimiz, yüzde 100 olarak gideceğimiz tek yer olimpiyatlar. Olimpiyatlar dünyanın en büyük organizasyonu ve gerçekten hayatını değiştirebilecek düzeyde her maça çıkıyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da en üst kürsüyü hedefliyoruz."

"BURADA İYİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI YAKALIYORUZ"

Kendisini örnek alan sporcular olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Busenaz, şunları kaydetti:

"Bizden önce olimpiyata gitmiş kadın sporcu yoktu ve gerçekten olimpiyatların nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Çünkü ablalarımız bize anlatamadı, gidemedi. Tek hayalleri oydu belki de ama biz bunu yaptık ve küçük çocukların önünde bir rol model var. Yani neden onlar da olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesin ki? Kız çocukları bana bakarken gözlerinin parıltısı var ya o anlatılmaz, yaşanır. O yüzden çok mutluyum bu konuda. İnşallah onlar da olimpiyat madalyası alır, İstiklal Marşı'mızı okuturlar."

Busenaz Sürmeneli, tesisleşme bakımından Ordu'nun iyi bir seviyeye geldiğini ifade ederek, kendileriyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e teşekkür etti.

ŞENNUR DEMİR: HEDEFİMİZ TABİİ Kİ DAHA ÖNCE YAKALADIĞI BAŞARIYI TEKRAR YENİLEMEK

Antrenör Şennur Demir ise Busenaz'ın 2021 yılındaki olimpiyatlarda kendini kanıtlamış bir sporcu olduğunu söyledi. Busenaz'ın 3. Avrupa Oyunları'nda kota almasından sonra şu anda tek hedeflerinin 2024 olimpiyatları olduğunu aktaran Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Kastamonu'da adaptasyon kampı düzenledik. Sonraki güç kampımızı Ordu'ya aldık. Burada da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. 1 Ekim'de inşallah ikili, üçlü kamplarla İrlanda'da olup olimpiyattaki hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki daha önce yakaladığı başarıyı tekrar yenilemek, olimpiyat şampiyonu olmak. İnşallah Allah kaza bela, sakatlık vermezse. Çünkü yaptığımız spor, zor bir spor. Her an her şey olabilir. O yüzden bizim hedefimiz tabii ki tekrardan olimpiyat madalyasını ülkemize getirip İstiklal Marşı'mızı tüm dünya önünde orada okutmak."