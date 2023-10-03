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Giriş Tarihi: 3.10.2023 13:38 Son Güncelleme: 3.10.2023 13:59

Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup oldu

AA
Filenin Efeleri, ABD’ye mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

ABD 3 - 1 Türkiye

Salon: Yoyogi
Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Anderson, Smith, Holt, Russell, Defalco, Christenson (Shoji, Ensing, Muagututia, Ma'a, Jendryk)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz)

Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20
Süre: 132 dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı. Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

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Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup oldu
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