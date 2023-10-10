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Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:22

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı başladı

AA
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Fethiye-Babadağ etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) üçüncü gününde Fethiye-Babadağ etabı başladı.

Etabın startı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Gaffar Okan Caddesi'nden verildi.

Turun 102,9 km kilometrelik Fethiye-Babadağ etabına, 24 takımdan 156 bisikletçi katılıyor. Bisikletçiler Seydikemer ilçesi güzergahından pedal çevirerek Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinde finişe ulaşacak. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Babadağ etabı başladı
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