Şahika Ercümen’den yeni rekor

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı. Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı. Yayladağı'ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı.

ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kıran milli sporcu Şahika Ercümen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Ben ve ekibime destek veren Hatay Valiliğine, Yayladağı Kaymakamlığına, Yayladağı Belediyesine ve sponsormuz Kalyon Enerji'ye teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ MASATLI ERCÜMEN'İ TEBRİK ETTİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dünya rekorundan dolayı Şahika Ercümen'i tebrik ederek, "Hatay için gurur verici bir gün yaşadık. Depremlerin ardından Hatay'ın, organizasyonlarda adının yeniden geçmesi çok önemli. 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinin ardından sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay'ımıza nefes olmak için 10 gündür buradaydı. Kendi alanıyla ilgili Hatay'a nefes olmak için dünya rekoru denemesi yaptı. Bu rekor gerçekleşse de gerçekleşmese de bizim için milli gururumuz olan, bizi uluslararası platformlarda en üst düzeyde temsil eden sporcumuzun bizle burada olması çok anlamlıydı." diye konuştu.

HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Bu oranizasyon öncesinde bizim 3 hedefimiz vardı. Bunlarda birincisi Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen armağan etmekti, Şahika Ercümen gururla armağan etti. İkinci hedefimiz de deprem bölgesinde normalleşmeye dönüş çabalarıydı, bunu da sağlamış olduk. Üçüncü hedefimiz ise Karamağara Koyu'nu dünyaya tanıtmaktı. Bugün dünyanın gözü buradaydı. Hedeflerimiz gerçekleşti." dedi.

BAKAN BAK ŞAHİKA ERCÜMEN'İ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'IN Yayladağı İlçesi Karamağara koyunda gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Hatay'da gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, daha önce 105 metre olan dünya rekorunu geliştirerek 106 metre ile dünya rekorunun yeni sahibi olan Şahika Ercümen'i yürekten kutluyorum. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen yapılan rekor denemesini başarıyla gerçekleştiren Şahika Ercümen'i duyarlılığından dolayı da kutluyorum. Bu başarı, Türk kadınının gücünü ve elde edebileceği başarıları tüm dünyaya gösteriyor. Milli sporcumuzun dünya rekoru kırmasında emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyor, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.