Haber hattı

Türk futbolunda bir ilk!Hakemlere sponsor geldi
TÜRK futbol tarihi adına dün önemli bir anlaşma imzalandı ve hakemlere forma sponsoru alındı. TFF, 2026-27 sezonunun sonuna kadar profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Ligi'nde görev alacak hakemlerin formaları için NG Kütahya Seramik ile sözleşme imzaladı. Firma, hakem formalarının sırt ve tekkol logo sponsorluğunun yanı sıra TFFHakem Akademisi'nin de destekçisioldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı.
Yunus'un Letonya'ya attığıgol haftanın en iyisine aday
MILLI futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'yaattığı gol, haftanın en iyisine aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında kaydettiği şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, "haftanın golü" kategorisine aday oldu. Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı. Oylama bugün 16.00'da bitecek.
Sancho'nun takımla birlikteyemek yemesi yasaklandı!
MANCHESTER United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile sosyal medya üzerinden tartışan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho için flaş bir karar daha alındı. Daily Mail'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde takımla antrenman yapması yasaklanan Sancho için yeni bir yaptırım daha açıklandı. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, artık takımla antrenmanyapamamasınınyanı sıra takımdakioyuncularla beraberyemek yemesive iletişim kurmasıda yasaklandı. Jadon Sancho, Manchester United formasıyla 82 resmi maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Son söz Fenerbahçe'nin
FENERBAHÇE Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmaya etkiyi başlayan Fransız ekibi, ilk çeyreği 28-16, devreyi de 55-42 üstün kapattı. Sen bölümde şahlanan Kanarya, final periyoduna 72-70 önde girdi. Wilbekin ve Biberovic'in boyalı alanındışından bulduğu sayılarıyla da parkeden 101-86 zaferle ayrılıp 3. galibiyetini elde etti.