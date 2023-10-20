Haber hattı

TÜRK futbol tarihi adına dün önemli bir anlaşma imzalandı ve hakemlere forma sponsoru alındı. TFF, 2026-27 sezonunun sonuna kadar profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Ligi'nde görev alacak hakemlerin formaları için NG Kütahya Seramik ile sözleşme imzaladı.TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı.MILLI futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeUEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında kaydettiği şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçirenkategorisine aday oldu. Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı. Oylama bugün 16.00'da bitecek.MANCHESTER United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile sosyal medya üzerinden tartışan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho için flaş bir karar daha alındı. Daily Mail'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde takımla antrenman yapması yasaklanan Sancho için yeni bir yaptırım daha açıklandı. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu,Jadon Sancho, Manchester United formasıyla 82 resmi maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.FENERBAHÇE Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmaya etkiyi başlayan Fransız ekibi, ilk çeyreği 28-16, devreyi de 55-42 üstün kapattı. Sen bölümde şahlanan Kanarya, final periyoduna 72-70 önde girdi.parkeden 101-86 zaferle ayrılıp 3. galibiyetini elde etti.