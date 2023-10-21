Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Zarco kazandı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:57

MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Zarco kazandı

AA
MotoGP Avustralya Grand Prix’sini Zarco kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Prima Paramac takımından Fransız Johann Zarco birinci oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle cumartesi gününe alınan sezonun 16. yarışı, Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı. Zarco'nun kariyerindeki ilk birinciliğini elde ettiği yarışı, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, Gresini Racing takımından İtalyan Fabio Di Giannantonio ise üçüncü sırada tamamladı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins ve Johann Zarco'nun (LCR Honda Castrol) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 17. yarışı Tayland Grand Prix'si, 29 Ekim'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 366 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 339
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 293
4. Brad Binder (Güney Afrika): 224
5. Johann Zarco (Fransa): 187

EN ÇOK OKUNANLAR

Fazıl Say'ın Avrupa'daki 4 konseri İsviçre'deki Migros tarafından iptal edildi
Son dakika: İsrail'den yeni hastane katliamı hazırlığı: "Derhal boşaltın bombalayacağım" 12 bin sivil ölümle burun buruna
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar
CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in soykırım politikalarına tepki: Batı dünyaya yalan söylüyor!
İsrail’in sonu
Meta'dan büyük skandal! Filistinlileri 'terörist' olarak çevirdiler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
ARKADAŞINA GÖNDER
MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Zarco kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA