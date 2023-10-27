Haber hattı

Çocuğunun annesinegökyüzünden hediye
YAZ transfer döneminde 90 milyon Euro karşılığında PSG'den ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e giden Brezilyalı yetenek Neymar, hamile sevgilisi Bruno Biancardi'ye armağanı dudak uçuklatırken hayrete de düşürdü. 31 yaşındaki süperstar, influencer'lık yapan çocuğunun annesine doğumhediyesi olarak gökyüzünden4.5 milyon Euro (133 milyonTL) değerinde bir yıldızsatın aldı. Kız arkadaşı Biancardi'nin bundan dolayı bir hayli mutlu olduğu kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın, PSG'de fiziki testlerden kaldığı için devam etmek istemediği iddia edilse de oyuncu, bu söylentileri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.
Vural'dan Menemen'ekariyerinin 32. imzası
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi. Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüp, Türkfutbolununen tanınmışsimalarından,en çok takımçalıştıranteknik direktörü YılmazVural'la sezon sonuna kadarresmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Başkan Bilgin Tokul'un da yer aldığı törenle Menemen'in yeni hocası olan 70yaşındaki futboladamı, kariyerinin32'nci kulübününkapısındaniçeri girdi.
Anadolu Efes kayıplarda
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaştı. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kötü bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlılar salondan 75-57 mağlup ayrıldı. Avrupa sahnesinde 3. yenilgisini alan Anadolu Efes'te 10 sayı kaydedenElijah Bryant çift haneli rakamaulaşan tek oyuncu oldu. Yunan ekibinde ise Papanikolaou ile Williams-Goss 14'er sayı kaydetti.