Haber hattı

YAZ transfer döneminde 90 milyon Euro karşılığında PSG'den ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e giden Brezilyalı yetenek Neymar, hamile sevgilisi Bruno Biancardi'ye armağanı dudak uçuklatırken hayrete de düşürdü. 31 yaşındaki süperstar, influencer'lık yapan çocuğunun annesineKız arkadaşı Biancardi'nin bundan dolayı bir hayli mutlu olduğu kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın, PSG'de fiziki testlerden kaldığı için devam etmek istemediği iddia edilse de oyuncu, bu söylentileri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi. Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüp,Kulüp binasında Başkan Bilgin Tokul'un da yer aldığı törenle Menemen'in yeni hocası olanTHY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaştı. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kötü bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlılar salondan 75-57 mağlup ayrıldı. Avrupa sahnesinde 3. yenilgisini alanYunan ekibinde ise Papanikolaou ile Williams-Goss 14'er sayı kaydetti.