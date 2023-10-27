Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.10.2023

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Çocuğunun annesine gökyüzünden hediye
YAZ transfer döneminde 90 milyon Euro karşılığında PSG'den ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e giden Brezilyalı yetenek Neymar, hamile sevgilisi Bruno Biancardi'ye armağanı dudak uçuklatırken hayrete de düşürdü. 31 yaşındaki süperstar, influencer'lık yapan çocuğunun annesine doğum hediyesi olarak gökyüzünden 4.5 milyon Euro (133 milyon TL) değerinde bir yıldız satın aldı. Kız arkadaşı Biancardi'nin bundan dolayı bir hayli mutlu olduğu kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın, PSG'de fiziki testlerden kaldığı için devam etmek istemediği iddia edilse de oyuncu, bu söylentileri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

Vural'dan Menemen'e kariyerinin 32. imzası
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı göreve getirdi. Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüp, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü Yılmaz Vural'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Başkan Bilgin Tokul'un da yer aldığı törenle Menemen'in yeni hocası olan 70 yaşındaki futbol adamı, kariyerinin 32'nci kulübünün kapısından içeri girdi.

Anadolu Efes kayıplarda
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaştı. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kötü bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlılar salondan 75-57 mağlup ayrıldı. Avrupa sahnesinde 3. yenilgisini alan Anadolu Efes'te 10 sayı kaydeden Elijah Bryant çift haneli rakama ulaşan tek oyuncu oldu. Yunan ekibinde ise Papanikolaou ile Williams-Goss 14'er sayı kaydetti.

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