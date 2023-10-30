Sevgi, umut ve coşku koşusu

Bir spor organizasyonu hiç bu kadar güzel, hiç bu kadar anlamlı ve de bu kadar eğlenceli olmamıştı…Bu köprüde düzenlenen3 bini aşkın kadın hem yarıştı, hem eğlendi hem de "Cumhuriyet kadınlarla, kadınlar Cumhuriyet'le güçlü" mesajını en gür şekilde haykırdı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün projesini gerçekleştiren IC Holding tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kadınlar Koşusu'nun startını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve F.Bahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar verdi. Köprünün Avrupa yakasından start alan 5 kilometrelik yarış, Anadolu yakasına kadar gidilip tekrar başlangıç noktasına gelinmesiyle tamamlandı.Dereceye girenlere ödüllerini veren Eda Erdem,dedi.Koşuda dereceye giren kadınlara, toplamda 225 bin TL tutarında ödül dağıtılırken, İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen törende yaptığı konuşmada, "Mutlu ve gururluyuz. Cumhuriyetimizin asil kadınlarıyla, asil Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak bizim için büyük bir onur. Hep dedik ki Cumhuriyet kadınlarla, kadınlar Cumhuriyetle güçlüdür. O yüzden bu hayalimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Kadınları Koşusu'nun ileriki yıllarda da devam etmesi, uluslararası bir boyut alması en büyük arzumuz" diye konuştu. IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar ise "Sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir sevgi, umut ve coşku yürüyüşü olan bu koşu, ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzun en güzel temsili oldu" ifadelerini kullandı.Yarışmaya katılan kadınlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün manzarasında anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Boğaz'ın incisinde en güzel kareleri almak için büyük mücadele vardı. Yarış sonunda herkese verilen özel hatıra madalyalar da günün anısı olarak gururla boyunlarda taşındı.Yarış nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tek yönü trafiğe kapanırken, akış olan yönden geçen araçlar kadınlara kornalarla eşlik edip, destek verdi.