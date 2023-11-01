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Giriş Tarihi: 1.11.2023 15:55 Son Güncelleme: 1.11.2023 15:55

Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir dünya şampiyonu: Mina Cemre Hepgür

Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir dünya şampiyonu: Mina Cemre Hepgür

Polonya Kielce şehrinde düzenlenen IDO (International Dance Organization) Hip Hop Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden GC Dans Akademi milli sporcularından Mina Cemre Hepgür, çocuklar Hip Hop Battle kategorisinde dünya şampiyonu oldu

Polonya Kielce şehrinde düzenlenen IDO (International Dance Organization) Hip Hop Dünya Şampiyonası 20 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkemizi temsilen yarışmaya katılan GC Dans Akademi Milli sporcularından Mina Cemre Hepgür, çocuklar Hip Hop Battle kategorisinde 63 sporcu arasından birinci seçilerek Dünya Şampiyonu oldu. Küçük yaşlardan beri ailesinin de desteğiyle dansta kararlı adımlarla ilerleyen 13 yaşındaki Mina, Cumhuriyet'in pes etmeyen kızlarından biri olduğunu gösterdi ve 100. yılda ülkesine böyle bir gurur yaşatmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Takım olarak büyük bir dünya başarısı yakaladık. Dünya Şampiyonluğunun yanı sıra, çocuklar duo Hip Hop kategorisinde milli sporcularımız Mina Cemre Hepgür ve Melis Devrim 130 sporcu arasından dünya 3.'sü oldu.

Ayrıca Melis Devrim çocuklar Hip Hop solo kategorisinde 240 sporcuda Dünya 6.'sı Emir Yüksel ise Hip Hop solo -Battle kategorilerinde Dünya 5.'si olarak bizleri gururlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza ve vermiş oldukları emekler için Antrenörleri Can Tohma ve Gizem Ecem Çebi'ye teşekkür ediyoruz.

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Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir dünya şampiyonu: Mina Cemre Hepgür
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