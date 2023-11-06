Haber hattı

Anadolu Efesligde 5. viteste
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Reeder Samsunspor'u deplasmanda 93-73 mağlup etti. Efes; 20 sayı atan Zizic'in önderliğinde sonuca giderken 6'ncımaçında 5'inci galibiyetini eldeetti. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Bursaspor İnfo Yatırım: 95-75, Galatasaray Ekmas-Türk Telekom: 75-76, Tofaş-Fenerbahçe Beko: 86-95.
TURKCELL OFFROAD'DAbirinciler belli oldu
TURKCELL Platinum Park, 4. kez offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Ayazağa'da düzenlenen organizasyonda, Turkcell Platinum OffroadChallenge'ın birincileri SinanŞanlı ile Sertaç Kara oldu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "On binlerce Platinum'lu kullanıcımıza hobilerini deneyimleyebilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yılın sporcusuna3 TÜRK OKÇU ADAY
DÜNYA Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de okçular yarışacak. 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular, yılın en iyisi ödülüne aday gösterildi. Klasikyay erkekler kategorisinde MeteGazoz, paralimpik erkeklerde BahattinHekimoğlu ve paralimpik kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi, sporseverlerin değerlendirmesine sunulacak oylamada yer alacak. Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards. com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.