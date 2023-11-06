Haber hattı

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Giriş Tarihi: 6.11.2023

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Anadolu Efes ligde 5. viteste
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Reeder Samsunspor'u deplasmanda 93-73 mağlup etti. Efes; 20 sayı atan Zizic'in önderliğinde sonuca giderken 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Bursaspor İnfo Yatırım: 95-75, Galatasaray Ekmas-Türk Telekom: 75-76, Tofaş-Fenerbahçe Beko: 86-95.

TURKCELL OFFROAD'DA birinciler belli oldu
TURKCELL Platinum Park, 4. kez offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Ayazağa'da düzenlenen organizasyonda, Turkcell Platinum Offroad Challenge'ın birincileri Sinan Şanlı ile Sertaç Kara oldu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "On binlerce Platinum'lu kullanıcımıza hobilerini deneyimleyebilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yılın sporcusuna 3 TÜRK OKÇU ADAY
DÜNYA Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de okçular yarışacak. 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular, yılın en iyisi ödülüne aday gösterildi. Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, paralimpik erkeklerde Bahattin Hekimoğlu ve paralimpik kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi, sporseverlerin değerlendirmesine sunulacak oylamada yer alacak. Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards. com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.

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