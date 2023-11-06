Haber hattı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Reeder Samsunspor'u deplasmanda 93-73 mağlup etti. Efes; 20 sayı atan Zizic'in önderliğinde sonuca giderkenDiğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Bursaspor İnfo Yatırım: 95-75, Galatasaray Ekmas-Türk Telekom: 75-76, Tofaş-Fenerbahçe Beko: 86-95.TURKCELL Platinum Park, 4. kez offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Ayazağa'da düzenlenen organizasyonda,Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "On binlerce Platinum'lu kullanıcımıza hobilerini deneyimleyebilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DÜNYA Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de okçular yarışacak. 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular, yılın en iyisi ödülüne aday gösterildi.paralimpik erkeklerdeve paralimpik kadınlar kategorisindesporseverlerin değerlendirmesine sunulacak oylamada yer alacak. Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards. com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.