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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Fırtına 4’te 4 peşinde

Fırtına 4’te 4 peşinde

Yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde bu sezon bir ilke imza atacak

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek. Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica ile ise 18 maçlık döneminde art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

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Fırtına 4’te 4 peşinde
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