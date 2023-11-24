Genç atlet Emilia Brangefalt intihar etti

4 Kasım'da Instagram hesabında spordan uzak kaldığı için yaşadığı fiziksel ve ruhsal zorluklardan söz eden Brangefalt, "Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20'den fazla kan testi/ekg/ bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum" yazmıştı.

Uzun mesafe koşucusu Brangefalt, 2022'de katıldığı Dünya Trail Şampiyonası'nda kadınlar 40 km'de 3. olmuş ayrıca, 2022'de Hoka Sparet 5000m Yarışı'nda 3000m'de ve Hannover Yarı Maratonu'nda 5.'lik elde etmiş, Malaga Maratonu'nda 10. olmuştu.