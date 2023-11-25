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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Bakan Bak’tan mesaj: Sporun yüzyılı olacak

Bakan Bak’tan mesaj: Sporun yüzyılı olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize Spor Turizmi Çalıştayı"nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bakan Bak, "Son 22 yılda 81 il, son teknolojiyle yapılmış modern tesislerle donatıldı. Bugün, uluslararası spor organizasyonlarını talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Rize, doğa sporları ve ekstrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip. Coğrafi özelliklerinden dolayı şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen büyük bir spor potansiyeli var. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bak’tan mesaj: Sporun yüzyılı olacak
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