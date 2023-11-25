Bakan Bak’tan mesaj: Sporun yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize Spor Turizmi Çalıştayı"nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bakan Bak, "Son 22 yılda 81 il, son teknolojiyle yapılmış modern tesislerle donatıldı.Rize, doğa sporları ve ekstrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip." ifadelerini kullandı.