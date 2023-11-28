Kick Boks Federasyonu Salim Başkanı Kayıcı, dünya şampiyonluğunu SABAH’a anlattı: Cumhuriyet’imizin 100. yaşına armağan olsun

17-26 Kasım günleri arasında Portekiz'de gerçekleşen Kick boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye tarih yazdı. 41 madalya ile turnuvayı noktalayan milliler, takım halinde dünya şampiyonu oldu. Büyük başarıyı SABAH'a yorumlayan Kick boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Cumhuriyet'imizin 100. yaşına armağan olsun. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştuk, bu sene de dünya şampiyonu olduk" dedi.

"BU SENE DE TARİH YAZDIK"

70 ülkeden 1680 sporcunun katıldığı dev organizasyonda 10 altın, 17 gümüş ve 14 bronz madalya elde eden milliler, dünya şampiyonluğuna ulaştı. Madalyaların 16'sı kadın sporculardan geldi. Türkiye'nin tarihinde ilk defa bu başarıya eriştiğine dikkat çeken Başkan Kayıcı, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunun da meyvelerini aldık. Geçen yıl büyüklerde Avrupa şampiyonu olarak tarih yazmıştık, bu sene de dünya şampiyonu olarak tarih yazdık" şeklinde konuştu.

"İDDİALI BİR MİLLİ TAKIMIZ"

2024 yılında da yeni başarılara odaklandıklarını belirten Başkan Kayıcı, "2024 Avrupa Şampiyonası'nda dünya oyunlarının seçme müsabakaları olacak. Yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek yıl Uluslararası Akdeniz Şampiyonası'nı da ilk defa Türkiye'de yapacağız. Peş peşe şampiyonluklar kazanan iddialı bir milli takımımız var. Bu başarılara yenilerini eklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.