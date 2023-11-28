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Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:01

Zehra Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

Zehra Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

VakıfBank'ın Imoco Volley Conegliano'ya transfer olacağı konuşulan milli yıldızı Zehra Güneş ile yeni sözleşme için 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

VakıfBank'ın takım kaptanı Gabi Guimaraes ile yeni sezon için anlaşmaya vardığı öğrenilen İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano, başarılı orta oyuncu Zehra Güneş'i de kadrosuna katmak istiyordu.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Voleybolun Sesi'ne göre; VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile önümüzdeki iki sezon için anlaşma sağladı. 12 yaşından bu yana Sarı-Siyahlı takımın formasını giyen ve son 7 sezondur A Takım kadrosunda yer alan başarılı orta oyuncu, 2024-2025 sezonunda da VakıfBank'ın başarısı için ter dökecek.

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Zehra Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
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