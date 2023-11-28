Zehra Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

VakıfBank'ın takım kaptanı Gabi Guimaraes ile yeni sezon için anlaşmaya vardığı öğrenilen İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano, başarılı orta oyuncu Zehra Güneş'i de kadrosuna katmak istiyordu.



2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Voleybolun Sesi'ne göre; VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile önümüzdeki iki sezon için anlaşma sağladı. 12 yaşından bu yana Sarı-Siyahlı takımın formasını giyen ve son 7 sezondur A Takım kadrosunda yer alan başarılı orta oyuncu, 2024-2025 sezonunda da VakıfBank'ın başarısı için ter dökecek.