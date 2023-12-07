Haber hattı

TÜRKİYE İş Bankası ile Uluslararası Ödeme Teknolojileri Ortağı Visa, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları için iş birliklerini açıkladı. Emirgan The Seed'de gerçekleştirilen toplantıya İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin'in yanı sıra milli sporcular katıldı. Heyecanını dile getiren Lüle, "Türkiye olarak ilk olimpiyatımız Paris 1924'tü.diye konuştu.VOLEYBOLDA Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dün 2'de 2 yaptık.sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-1 mağlup etti. Sarısiyahlılar, 4. karşılaşmasında üçüncü galibiyetini aldı.C Grubu'nda 4'te 4 yapmayı başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.80 yılı geride bırakmaya hazırlanan Sarar, Anadolu Efes ile 1998'den beri yürüttüğü iş birliğini taçlandırdı. Efes'in, Panathinaikos'u yendiği maçtaTaraftarlar da bu çağrıya uyarken, iş birliğinin 25. yılı şerefine Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar'a özel bir teşekkür plaketi takdim etti.