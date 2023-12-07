Haber hattı

İş Bankası ile Visagüçlerini birleştirdi
TÜRKİYE İş Bankası ile Uluslararası Ödeme Teknolojileri Ortağı Visa, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları için iş birliklerini açıkladı. Emirgan The Seed'de gerçekleştirilen toplantıya İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin'in yanı sıra milli sporcular katıldı. Heyecanını dile getiren Lüle, "Türkiye olarak ilk olimpiyatımız Paris 1924'tü. 100 yıl sonra yineParis'te üstelik bankamızın desteği ile katılacakolmak mutluluk verici" diye konuştu.
VakıfBank ve F.Bahçe OpetŞampiyonlar Ligi'nde galip
VOLEYBOLDA Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dün 2'de 2 yaptık. A Grubu'ndaVakıfBank, sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-1 mağlup etti. Sarısiyahlılar, 4. karşılaşmasında üçüncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet de Alman ekibiSC Potsdam'ı 3-0 yenerek C Grubu'nda 4'te 4 yapmayı başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.
Anadolu Efes ile Sarar25. yıllarını taçlandırdı
80 yılı geride bırakmaya hazırlanan Sarar, Anadolu Efes ile 1998'den beri yürüttüğü iş birliğini taçlandırdı. Efes'in, Panathinaikos'u yendiği maçta Sarar, basketbolseverlerisalona takım elbise ve ceket kombinleri ilegelmeye davet etmişti. Taraftarlar da bu çağrıya uyarken, iş birliğinin 25. yılı şerefine Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Sarar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar'a özel bir teşekkür plaketi takdim etti.