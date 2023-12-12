Haber hattı

milli yüzücü Emre Sakcı, Romanya'nın Otapeni kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın son günündeAvrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Aleyna Özkan'ın yanı sıra milli sporcular Doruk Tekin ve Ekaterina Avramova'nın yer aldığı 4x50 metre karışık bayrak takımı da 1:40.76'yla 19+ yaş Türkiye Rekoru kırdıF.Bahçe'ye gelen Dusan Tadic, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 yılının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Sırp yıldızın yer aldığı aday listede A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Lionel Messi de bulunuyor.Lig'de ayrılık zincirine Karagümrük'ün hocası Alparslan Erdem de eklendi.İstanbul ekibiyle 19 maçta görev yapan, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan 35 yaşındaki teknik adamın yerine Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldı.Türkiye'de daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı.