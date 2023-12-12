Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 12.12.2023

Haber hattı

Haber hattı
Emre Avrupa 3.'sü
Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakcı, Romanya'nın Otapeni kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın son gününde 50 metre kurbağalama finalinde 25.90'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Aleyna Özkan'ın yanı sıra milli sporcular Doruk Tekin ve Ekaterina Avramova'nın yer aldığı 4x50 metre karışık bayrak takımı da 1:40.76'yla 19+ yaş Türkiye Rekoru kırdı

Tadic'in rakibi Messi
AJAX'TAN F.Bahçe'ye gelen Dusan Tadic, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 yılının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Sırp yıldızın yer aldığı aday listede A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Lionel Messi de bulunuyor.

Erdem gitti, Şota geldi
SÜPER Lig'de ayrılık zincirine Karagümrük'ün hocası Alparslan Erdem de eklendi. Böylece 15. hafta sonunda 14. veda gerçekleşti. İstanbul ekibiyle 19 maçta görev yapan, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan 35 yaşındaki teknik adamın yerine Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldı. Gürcü hoca son olarak Hull City'yi çalıştırmış, Türkiye'de daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA