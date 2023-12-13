Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.12.2023

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'Görevimin başındayım'
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakkında çıkan "İstifa etti" iddialarını yalanladı. Halil Umut Meler'in başına gelen olay için derinden üzüntü yaşadığını belirten 43 yaşındaki hoca, "Başkan Faruk Koca istifa etti. Şu anda ligin seyri ile ilgili futbol federasyonumuz kararlar verecek. Biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çeşitli yerlerde görevi bıraktığım yazılıyor, bunlar doğru değil. Bu şartlarda asla takımı yalnız bırakamam, görevimin başındayım" dedi.

Ankaragücü'nden 13 isim Disiplin Kurulu'na sevk edildi
HALIL Umut Meler'e saldırı sonrası dün TFF Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nden tam 13 ismi PFDK'ya sevk etti. İstifa eden Başkan Faruk Koca, "Talimatlara aykırı hareketi, tehdidi, saldırısı ve saha olayları" nedeniyle disipline verilirken ayrıca yöneticiler Gülsen Yılmaz, Cahit Şahin, Cengiz Gökay, Yusuf Buğra Tanık, Mulla Ali Çetin ve görevliler Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın, Ahmet Öztürk, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya PFDK'lık oldu.

Montella'dan kınama
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı için kınama mesajı yayımladı. İtalyan hoca, "FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum. Üzülerek takip ettiğim bu görüntülerin bir daha yaşanmamasını diliyor, sporda şiddetin asla yerinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Meler'e acil şifalar dilerken, "Yaşanan bu olayda hakemlerimizin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Şüphelilere hapis istemi
OKTAY Derelioğlu'na trafik kavgasında saldırıp hastanelik eden şüpheliler Zekai K. ve Nurettin K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Doktor raporunda, Derelioğlu'nun vücudunda kırıklar oluştuğu belirtirldi. İki şüpheli hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Savcılık, söz konusu şahıslar hakkında "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise takipsizlik kararı verdi.
SEDA NUR GÜNAYDIN

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