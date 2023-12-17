Kupa Türkiye’nin

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 yılına damgasını vuran Türkiye, kulüpler bazında da tarihi yeniden yazıyor. Çin'in ev sahipliğindedüzenlenen FIVB Dünya KulüplerŞampiyonası'nda dün gerçekleştirilenyarı final maçlarında rakiplerini safdışı bırakan VakıfBank ve EczacıbaşıDynavit bugün finalde kozlarını paylaşacak. Yarı finalin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya'nın DentilPraia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ardından da VakıfBank, Çin temsilcisi Tianjin BohaiBank'ı set vermeden 3-0 yenerek Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. Tarihte ilk kez bu turnuvada iki Türk takımını karşı karşıya getirecek dev final, saat 14.30'da başlayacak. Maçı kazanan ekip dünyanınen büyüğü olacak.
VOLEYBOLU SEVMEKTEN VAZGEÇMEYİN Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale kalan iki Türk takımı ve oyuncularını canı gönülden tebrik etti. Üstündağ, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında kulüplerimiz bir ilki daha yaşattı. İki Türk takımı final oynayacak. Bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Milli Takım'ın yaşattığı tarihi zaferlerin ardından kupa Türkiye'ye gelecek. Voleybolu sevmekten asla vazgeçmeyin" dedi.