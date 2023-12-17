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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Kupa Türkiye’nin

Kupa Türkiye’nin

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bugün 14.30’da finalde dünyanın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 yılına damgasını vuran Türkiye, kulüpler bazında da tarihi yeniden yazıyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dün gerçekleştirilen yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit bugün finalde kozlarını paylaşacak. Yarı finalin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ardından da VakıfBank, Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı set vermeden 3-0 yenerek Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. Tarihte ilk kez bu turnuvada iki Türk takımını karşı karşıya getirecek dev final, saat 14.30'da başlayacak. Maçı kazanan ekip dünyanın en büyüğü olacak.




VOLEYBOLU SEVMEKTEN VAZGEÇMEYİN
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale kalan iki Türk takımı ve oyuncularını canı gönülden tebrik etti. Üstündağ, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında kulüplerimiz bir ilki daha yaşattı. İki Türk takımı final oynayacak. Bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Milli Takım'ın yaşattığı tarihi zaferlerin ardından kupa Türkiye'ye gelecek. Voleybolu sevmekten asla vazgeçmeyin" dedi.

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