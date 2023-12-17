Kupa Türkiye’nin

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 yılına damgasını vuran Türkiye, kulüpler bazında da tarihi yeniden yazıyor.Yarı finalin ilk maçındaadını finale yazdırdı. Ardından daEczacıbaşı'nın rakibi oldu. Tarihte ilk kez bu turnuvada iki Türk takımını karşı karşıya getirecek dev final, saat 14.30'da başlayacak.Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale kalan iki Türk takımı ve oyuncularını canı gönülden tebrik etti. Üstündağ, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında kulüplerimiz bir ilki daha yaşattı. İki Türk takımı final oynayacak. Bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Milli Takım'ın yaşattığı tarihi zaferlerin ardından kupa Türkiye'ye gelecek. Voleybolu sevmekten asla vazgeçmeyin" dedi.