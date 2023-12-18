Çifte şampiyon Akyüz’den Filistin’e ‘dabke’li destek
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Milli kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz, Gazze’deki mazlumlara ithafen kürsüde Filistin bayrağı açıp ‘dabke’ dansı yaptı
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, elde ettiği iki şampiyonlukla ülkemizi gururlandırırken Filistin'i de unutmadı. Madalyasını törenle alan 21 yaşındaki sporcu, İsrail'in Gazze'dekiinsanlık soykırımınakarşı kürsüde Filistinbayrağı açarak desteğinigösterirken ardından dadirenişin sembolü halinegelen Filistin halk oyunu'dabke' dansı yaptı. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan çifte şampiyona, salon alkışlarla destek verdi.