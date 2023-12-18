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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Çifte şampiyon Akyüz’den Filistin’e ‘dabke’li destek

Çifte şampiyon Akyüz’den Filistin’e ‘dabke’li destek

Milli kung fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz, Gazze’deki mazlumlara ithafen kürsüde Filistin bayrağı açıp ‘dabke’ dansı yaptı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, elde ettiği iki şampiyonlukla ülkemizi gururlandırırken Filistin'i de unutmadı. Madalyasını törenle alan 21 yaşındaki sporcu, İsrail'in Gazze'deki insanlık soykırımına karşı kürsüde Filistin bayrağı açarak desteğini gösterirken ardından da direnişin sembolü haline gelen Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan çifte şampiyona, salon alkışlarla destek verdi.

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Çifte şampiyon Akyüz’den Filistin’e ‘dabke’li destek
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