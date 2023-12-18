Çifte şampiyon Akyüz’den Filistin’e ‘dabke’li destek

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, elde ettiği iki şampiyonlukla ülkemizi gururlandırırken Filistin'i de unutmadı. Madalyasını törenle alan 21 yaşındaki sporcu,Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan çifte şampiyona, salon alkışlarla destek verdi.