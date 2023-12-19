Kışkırtıcı olmasınlar futbola odaklansınlar

“İnsanlar devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahaya, hakemle uğraşmak yerine de topla oynamaya yönelsin. Hakemlerimiz töhmet altında kala kala yıprandılar.”
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AnkaragücüÇaykur Rize maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Çok acı ve inanılmaz birolay" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: TÜRKİYE'DE futbolun yenilenmesine ihtiyaç var. Borçlariçerisinde olan büyük kulüplerimizaltyapıda kaç gencehizmet ediyor? Bunlarınsorgulanması gerekiyor. GENÇLERİN boş kalmak yerine sporla zaman geçirmelerine emek harcanamaz mıydı? Bazıları başarısızlığına kılıf bulmak için birilerini suçlarken, bazıları da dikkat çekmek için bir şeyler yapmanın peşinde.
BU OLAY, BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI
İNSANLAR devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahada oynanan futbola, daha çoksporcunun yetişmesine, hakemleoynamak yerine toplaoynamaya odaklansın. HAKEMLERİMİZ gerçekten çok töhmet altında kala kala yorulup, yıprandılar. Buonlar için belki de bardağıtaşıran son damla oldu. Onlariçin üzgünüm... FUTBOL alanı epey gergindi, gerilimliydi, inşallah bundan sonra insanlar biraz köşelerine çekilir. Kameralar kendilerine yöneldi diye heyecanlanmaktan vazgeçipdaha çok sporcu yetiştirmeye,daha çok barışa hizmetetmeye odaklanırlar.