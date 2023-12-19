Kışkırtıcı olmasınlar futbola odaklansınlar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AnkaragücüÇaykur Rize maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:futbolun yenilenmesine ihtiyaç var.boş kalmak yerine sporla zaman geçirmelerine emek harcanamaz mıydı? Bazıları başarısızlığına kılıf bulmak için birilerini suçlarken, bazıları da dikkat çekmek için bir şeyler yapmanın peşinde.devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahada oynanan futbola,gerçekten çok töhmet altında kala kala yorulup, yıprandılar.alanı epey gergindi, gerilimliydi, inşallah bundan sonra insanlar biraz köşelerine çekilir. Kameralar kendilerine yöneldi diye heyecanlanmaktan