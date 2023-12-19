Son şampiyon M.City’nin rakibi Kopenhag

G.SARAY'IN grup aşamasında veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.turnuvanın son şampiyonu Manchester City ile eşleşti. Devler Ligi'nde 16 turu ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2024, rövanş ise 5-6 ile 12-13 Mart'ta oynanacak.Ankaragücü ile Ç.Rize maçının bitişiyle saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, hakim karşısına çıkacak.'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs','Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından sanıkların cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Koca ve beraberindekiler, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.DILHAN DUMANOĞLU26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'na 13 milli tekvandocu kota elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrası kadınlardaerkeklerde isevekota kazandı. Paralimpik Oyunları'na kadınlardaerkeklerdevekatılım hakkı elde etti.BOCA Juniors'ta kulübün efsaneleri arasındakiArjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullanıldı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla kişiyi bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı. 45 yaşındakiBoca'dan yapılan açıklamada,denildi.