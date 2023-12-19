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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Son şampiyon M.City’nin rakibi Kopenhag

Son şampiyon M.City’nin rakibi Kopenhag
Son şampiyon M.City'nin rakibi Kopenhag
G.SARAY'IN grup aşamasında veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Aslan'ın Danimarka'da 1-0 yenilerek tur vizesini verdiği Kopenhag, turnuvanın son şampiyonu Manchester City ile eşleşti. Devler Ligi'nde 16 turu ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2024, rövanş ise 5-6 ile 12-13 Mart'ta oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere) Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya) PSG (Fransa)-Real Sociedad (İspanya) Inter (İtalya)-A.Madrid (İspanya) PSV (Hollanda)-B.Dortmund (Almanya) Lazio (İtalya)-B.Münih (Almanya) Kopenhag (Danimarka)-M.City (İngiltere) Leipzig (Almanya)-R.Madrid (İspanya)

Koca, mahkemeye çıkacak
Ankaragücü ile Ç.Rize maçının bitişiyle saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, hakim karşısına çıkacak. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs', 'tehdit', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından sanıkların cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Koca ve beraberindekiler, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.
DILHAN DUMANOĞLU

13 milli tekvandocudan 2024 Paris'e direkt vize
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'na 13 milli tekvandocu kota elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrası kadınlarda Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş Aydın erkeklerde ise Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli kota kazandı. Paralimpik Oyunları'na kadınlarda Nurcihan Ekinci, Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Seçil Er, erkeklerde Ali Can Özcan, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik ve Mehmet Sami Saraç katılım hakkı elde etti.

Boca'nın yeni başkanı rekor oyla Riquelme
BOCA Juniors'ta kulübün efsaneleri arasındaki Juan Roman Riquelme, rekor oyla yeni başkan oldu. Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullanıldı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla kişiyi bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı. 45 yaşındaki Riquelme'nin oyların %63.7'sini aldığı belirtildi. Boca'dan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı kutlarız" denildi.

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Son şampiyon M.City’nin rakibi Kopenhag
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