Son şampiyon M.City’nin rakibi Kopenhag

Son şampiyon M.City'ninrakibi Kopenhag
G.SARAY'IN grup aşamasında veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Aslan'ın Danimarka'da1-0 yenilerek tur vizesini verdiğiKopenhag, turnuvanın son şampiyonu Manchester City ile eşleşti. Devler Ligi'nde 16 turu ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2024, rövanş ise 5-6 ile 12-13 Mart'ta oynanacak. Eşleşmeler şöyle:
Koca, mahkemeye çıkacak
Ankaragücü ile Ç.Rize maçının bitişiyle saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, hakim karşısına çıkacak. 'Kişiyi yerine getirdiği kamugörevi nedeniyle spor alanındakemik kırığı oluşturacakşekilde kasten yaralama', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs', 'tehdit', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından sanıkların cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Koca ve beraberindekiler, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.
DILHAN DUMANOĞLU
13 milli tekvandocudan2024 Paris'e direkt vize
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'na 13 milli tekvandocu kota elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrası kadınlarda Merve DinçelKavurat, HaticeKübra İlgün,Nafia Kuş Aydın erkeklerde ise Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli kota kazandı. Paralimpik Oyunları'na kadınlarda Nurcihan Ekinci,Meryem BetülÇavdar, GamzeGürdal, Seçil Er, erkeklerde Ali CanÖzcan, MahmutBozteke, Fatih Çelik ve Mehmet SamiSaraç katılım hakkı elde etti.
Boca'nın yeni başkanırekor oyla Riquelme
BOCA Juniors'ta kulübün efsaneleri arasındaki Juan RomanRiquelme, rekor oyla yeni başkanoldu. Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullanıldı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla kişiyi bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı. 45 yaşındaki Riquelme'nin oyların%63.7'sini aldığı belirtildi. Boca'dan yapılan açıklamada, "Arjantinfutbol tarihinde en çokoyu alan başkanı kutlarız" denildi.